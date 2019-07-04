Коломойський розповів про свої контакти з Зеленським



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Ігор Коломойський в своєму офісі в ізраїльському місті Герцлія Фото: makorrishon.co.il

За весь час після інавгурації Зеленського контакти президента з Коломойським були тільки телефоном

Олігарх Ігор Коломойський розповів, що іноді має контакти з президентом України Володимиром Зеленським, але дуже рідко. Про це він розповів в інтерв'ю «НВ».

За словами Коломойського, він особисто не зустрічався із Зеленським, після того, як останній став президентом.

«Через вас же (журналістів), знову ж таки, не було зустрічі», – сказав він.

При цьому Коломойський додав, що дзвонив Зеленському і морально його підтримував.

«Як справи? Все гаразд? Тримаєшся?» – «Тримаюся». «Важко?» – «Важко». «Ну добре, тримайся далі. Грошей немає, але ви тримайтеся», - навів олігарх приклад телефонної розмови з президентом.

Коломойський заявив, що вони з Зеленським не обговорюють парламентські вибори. Він також уточнив, що подібних контактів відтоді, як новий президент вступив на посаду, було небагато: «Раз, два та й усе».

На зауваження журналіст, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що «офіційної зустрічі у мене з ним не було».

«Може, обмовився», – прокоментував він слова Зеленського.

Нагадаємо, Ігор Коломойський привітав Зеленського з перемогою на виборах по SMS.

20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою Володимир Зеленський заявив про домовленість з олігархами щодо інвестицій у відродження Донбасу та соціальні проєкти. Стосовно Коломойського президент сказав, що олігарх буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу». При цьому додав, що Коломойський про це ще не знає.

У відповідь Коломойський заявив, що «на залишок від 20 тис. фунтів на тиждень (ліміт витрат, визначений йому британським судом) можу пофарбувати ларьок або два».