Коломойський і Ко мусять повернути щонайменше 212 млрд – «Приватбанк»



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Олігарх Ігор Коломойський

У таку суму банк оцінює борг компаній, ймовірно підконтрольних колишньому співвласнику фінустанови

Підтверджений аудитом борг пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським осіб і компаній перед «Приватбанком» становить 212 млрд грн. Про це повідомила в інтерв'ю НВ Бізнес заступниця голови правління «Приватбанку» Галина Пахачук.

Вона зазначила, що коли зростає курс, збільшується і зобов'язання щодо валютної позиції.

«Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 мільярдів гривень. 212 мільярдів із них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов'язання по валютній позиції», - сказала Пахачук.

Раніше аналітична компанія Atlantic Council опублікувала подробиці позову «Приватбанку» до ексвласників у США. Згідно з їхніми даними, Коломойського і Геннадія Боголюбова звинувачують у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

Як повідомлялось, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення було оскаржене.

Зазначимо, «Приватбанк» був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Крім того, Зеленський в Брюсселі відхрестився від Коломойського через «Приватбанк». До слова, у Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо.