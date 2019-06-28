У Раді припустили, чого добивається Коломойський в судах за ПриватБанк



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Коломойському визнання «Приватбанку» неплатоспроможним, за словами Різаненка, теж не зовсім вигідне, «бо є кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності»

«Може, з президентом Зеленським домовляється, або з ФБР, з посольством США, з Держдепом», - припускає депутат Різаненко

Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко вважає, що Коломойський судами за ПриватБанк торгується, а «от з ким і за що – ми можемо тільки здогадуватися». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

На думку нардепа, Коломойський торгується, «може, з президентом Зеленським, або з ФБР, з посольством США, з Держдепом – я не знаю». Слід нагадати, що посольство США офіційно застерігало від скасування націоналізації ПриватБанку, а президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не збирається допомагати Коломойському відновлювати контроль над колишнім активом.

Різаненко нагадує, що у разі визнання ПриватБанку неплатоспроможним, вкладники отримають максимум 200 тис. грн з Фонду гарантування вкладів, а юридичні особи нічого не отримають.

«Є ще один теоретичний нюанс. Ще перед націоналізацією був прийнятий один закон, метою якого було вгамувати психологічну паніку на ринку. Він передбачав 100% гарантію всіх вкладів фізосіб у банках, якими повністю володіє держава. Закон не набув чинності, бо Порошенко його так і не підписав. Але теоретично може скластись ситуація, що новообраний президент його підпише. Але це тільки теорія», - говорить Різаненко.

За його словами, наразі ПриватБанк для президента Зеленського – це як «Рошен» для президента Порошенка. «Випробування його залежності чи незалежності від бізнесу Коломойського буде протестовано якраз на ситуації з ПриватБанком, - впевнений нардеп.

Коломойському визнання «Приватбанку» неплатоспроможним, за словами Різаненка, теж не зовсім вигідне, «бо є кримінальна відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності».

«Я думаю, що він добивається того, аби просто не повертати вкрадені з банку гроші і не було кримінального переслідування.», - розмірковує політик.

Різаненко стверджує, що на сьогодні точно не можна сказати, скільки Коломойський повинен повернути в банк. «Ми можемо робити висновки з фінансової звітності, з якихось заяв НБУ. Спочатку була цифра 116 млрд грн, потім вона збільшилася до 150 млрд. Це, по суті, кошти, які зникли з банку. Левова частка з них – кредити, надані пов’язаним особам», - зазначає нардеп.

За його словами, у 2016 році, за півроку до націоналізації, Нацбанк і уряд вимагали від Коломойського підвищити якість активів, докапіталізувати банк, дати якісь персональні поручення і гарантії. «Він обіцяв це зробити, але не робив, натомість кредити реальним позичальникам замістив на три десятки юросіб-пустишок. Повернути ці гроші вже неможливо», - вважає Різаненко.

Нагадаємо, Верховний суд відхилив скаргу Коломойського щодо ПриватБанку. Касаційна скарга Ігоря Коломойського стосувалася заборони Національному банку, Міністерству фінансів, ПриватБанку та їх консультантам виконувати умови будь-яких договорів, що стосуються Коломойського.

Зазначимо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit «Приватбанку», підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку щонайменше на $5,5 млрд.

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