Пів сотні нардепів досі не повернулися з канікул

Серед основних причин відсутності депутатів у парламенті – коронавірус, робота в ПАРЄ та прогули

Щонайменше 50 народних депутатів пропустили у новому році пленарні засідання Верховної Ради без поважних причин. Офіційно 70 депутатів не були зареєстровані на жодному з пленарних засідань з 25 по 28 січня. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Повідомляється, що засідання пропустили 26 представників «Слуги народу», 13 – «ОПЗЖ», вісім позафракційних, по шість із «Батьківщини» і «Голосу», п’ятеро з групи «За майбутнє», четверо з «ЄС» і двоє з групи «Довіра».

Серед основних причин відсутності – коронавірус, робота в Парламентській асамблеї Ради Європи та прогули.

Зазначимо, напередодні спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що 24 народних депутати хворіють на коронавірус. Лише в одній фракції «Слуга народу» на Cоvid-19 хворіє 23 депутати.

Як відомо, ще чотири нардепи вирушили на сесію ПАРЄ. За словами голови КВУ Олександра Кошеля, реальна кількість відсутніх втричі вища.

«Ймовірно, частина політиків пропускають початок роботи Ради, оскільки ще не повернулися з зимових канікул, в тому числі, з-за кордону. Це традиційна ситуація для січня, а серед відсутніх політиків – частина відомих депутатів-прогульників», – додав Кошель.

28 січня нардепи заслухали Кабмін, а також ухвалили запити до уряду та президента. Після цього ті з нардепів, які залишилися на робочому місці, виконали державний гімн. А ось 28 січня «слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям.

Уранці в сесійній залі зареєструвалися тільки 168 народних депутатів.

Додамо, що Верховна Рада через спалах коронавірусу серед народних депутатів перенесла пленарні засідання з початку лютого на середину місяця. Тому Рада наступного тижня працюватиме дистанційно, у комітетах.

Чергова сьома сесія розпочнеться 1 лютого о 10.00, перед цим 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради. Утім, нардепи 1 лютого тільки відкриють нову сесію, проведуть декілька голосувань, а далі знову працюватимуть не в залі.

У такому ж режимі триватиме і на тижні з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15−18 лютого відбудуться пленарні засідання.