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    «Скотиняки!»: нардеп обурився цінами в їдальні Ради (фото)

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    За обід, що складається з п'яти позицій, народний депутат заплатив майже 540 грн - «Скотиняки!»: нардеп обурився цінами в їдальні Ради (фото)
    За обід, що складається з п'яти позицій, народний депутат заплатив майже 540 грн
    фото: Олексій Кучеренко / Facebook

    За словами депутата, «зелені чоловічки» зрозуміли, що в парламентському буфеті можна непогано грабувати

    Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко обурився цінами в кафе Верховної Ради. За обід, що складається з п'яти позицій, він заплатив майже 540 гривень. Про це нардеп написав у Facebook.

    «Зелені чоловічки» зрозуміли, що в парламентському буфеті можна непогано грабувати та зробили непогану «монопольку». З термосом я ходити точно не буду, а ось розслідування цього непотребу буду вимагати негайно», – емоційно заявив депутат.

    В опублікованому депутатом чеку йдеться, що він придбав склянку компоту, квашену капусту, овочі-гриль, спаржу і філе сьомги. Найдорожчими стали риба (208 грн), овочі-гриль (140 грн) і два шматочки спаржі (128 гн). Загалом за комплекс обіду Кучеренко заплатив 538 грн.

    «Скотиняки!», – резюмував нардеп.

    З чеку також можна зробити висновок, що за кілограм сьомги в парламентській їдальні доведеться заплатити 1 740 грн та 700 грн за овочі на грилі.

    Чек Олексія Кучеренка, фото: Alexey Kucherenko / Facebook

    Чек Олексія Кучеренка, фото: Alexey Kucherenko / Facebook

    Найдорожчою виявилася спаржа – кілограм коштує 1 980 грн. Найдешевшою була склянка компоту, яка коштувала 19 грн, і квашена капуста за 42 грн.

    До слова, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети.

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    Теги: Верховна Рада депутат їжа розслідування овочі риба
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    «Скотиняки!»: нардеп обурився цінами в їдальні Ради (фото)