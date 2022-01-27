«Скотиняки!»: нардеп обурився цінами в їдальні Ради (фото)

За обід, що складається з п'яти позицій, народний депутат заплатив майже 540 грн

За словами депутата, «зелені чоловічки» зрозуміли, що в парламентському буфеті можна непогано грабувати

Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко обурився цінами в кафе Верховної Ради. За обід, що складається з п'яти позицій, він заплатив майже 540 гривень. Про це нардеп написав у Facebook.

«Зелені чоловічки» зрозуміли, що в парламентському буфеті можна непогано грабувати та зробили непогану «монопольку». З термосом я ходити точно не буду, а ось розслідування цього непотребу буду вимагати негайно», – емоційно заявив депутат.

В опублікованому депутатом чеку йдеться, що він придбав склянку компоту, квашену капусту, овочі-гриль, спаржу і філе сьомги. Найдорожчими стали риба (208 грн), овочі-гриль (140 грн) і два шматочки спаржі (128 гн). Загалом за комплекс обіду Кучеренко заплатив 538 грн.

«Скотиняки!», – резюмував нардеп.

З чеку також можна зробити висновок, що за кілограм сьомги в парламентській їдальні доведеться заплатити 1 740 грн та 700 грн за овочі на грилі.

Чек Олексія Кучеренка, фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Найдорожчою виявилася спаржа – кілограм коштує 1 980 грн. Найдешевшою була склянка компоту, яка коштувала 19 грн, і квашена капуста за 42 грн.

До слова, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети.