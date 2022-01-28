«Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям (фото)

Нардеп насолоджувався грою під час виступу Дениса Шмигаля

Народного депутата України Юрія Корявченкова зловили за грою у мобільний телефон під час виступу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Олександр Гончаров.

На екрані телефону видно, що нардеп проходить вже 4942 рівень гри. «Юзік впевнено проходить 4942 рівень під час виступу прем'єра Шмигаля», – написав у пості Гончаров.

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