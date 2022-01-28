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    «Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям (фото)

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    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Юрій Корявченков&nbsp; - «Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям (фото)

    Нардеп від «Слуги народу» Юрій Корявченков 

    фото: novyny.live

    Нардеп насолоджувався грою під час виступу Дениса Шмигаля

    Народного депутата України Юрія Корявченкова зловили за грою у мобільний телефон під час виступу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Олександр Гончаров.

    На екрані телефону видно, що нардеп проходить вже 4942 рівень гри. «Юзік впевнено проходить 4942 рівень під час виступу прем'єра Шмигаля», – написав у пості Гончаров.

    Нагадаємо, Верховна Рада України на початку сьомої сесії, що стартує наступного тижня, замість трьох пленарних днів працюватиме в комітетах.

    Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради в новій сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за €1000.

    Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко обурився цінами в кафе Верховної Ради. За обід, що складається з п'яти позицій, він заплатив майже 540 гривень.

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    Теги: Верховна Рада депутат телефон партія Слуга народу час Юрій Корявченков
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    «Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям (фото)