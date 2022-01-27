Рада наступного тижня працюватиме дистанційно

Парламентарі будуть брати участь у засіданнях комітетів, оскільки це дозволено робити онлайн

Верховна Рада України на початку сьомої сесії, що стартує наступного тижня, замість трьох пленарних днів працюватиме в комітетах. Відповідне рішення ухвалено 233 голосами на засіданні 27 січня.

Сесія відкриється у вівторок, після чого парламентарі будуть брати участь у засіданнях комітетів, оскільки це дозволено робити дистанційно. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав доручення всім комітетам працювати в ці дні.

Зміни до календарного плану повʼязані з великою кількістю захворілих на коронавірус, зокрема й серед депутатів та працівників апарату.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня лише в одній фракції «Слуга народу» Cоvid-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції.

Раніше депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.

27 січня Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна та пішла на технічну перерву. Відомо, що Дмитро Сенниченко перебуває на лікарняному. Сенниченко подав до Ради нову заяву про звільнення.

Згідно з календарним планом, 1 лютого Верховна Рада має відкрити сьому сесію, і на найближчому тижні народні депутати повинні працювати в пленарному режимі.

Додамо, що Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.

В Україні за минулу добу зафіксували понад 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Вже другий тиждень в країні спостерігається така динаміка поширення хвороби. У МОЗ повідомили про початок нової хвилі коронавірусу.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.



