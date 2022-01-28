До «слуги народу» з об'єднання Разумкова прийшли слідчі ДБР

Разумков виїхав до помешкання депутата, до якого завітали представники Держбюро розслідувань

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що слідчі ДБР приїхали до нардепа із його об’єднання «Розумна політика» Олега Воронька. Про це Разумков написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні до нашого колеги з МФО «Розумна політика» Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха», – заявив політик.

Він також повідомив, що прямує зараз, як і інші народні депутати з МФО, до помешкання Воронька.

Олег Воронько у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №103 (Кіровоградська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

До обрання у Раду займався підприємницькою діяльністю та реалізацією проектів в ІТ-сфері.

За результати перевірки декларації нардепа за 2020 рік, Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

8 листопада 2021 року ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою «Розумна політика». Воронько є у цьому списку.