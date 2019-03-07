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    Політика

    Північна Македонія призначила посла в Україні

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    <p>Послом Республіки Північна Македонія в Україні став Крум Ефремов</p> - Північна Македонія призначила посла в Україні

    Послом Республіки Північна Македонія в Україні став Крум Ефремов

    Заступник глави МЗС України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла

    Республіка Північна Македонія призначила послом в Україні Крума Ефремова.

    Про це 7 березня повідомляється у Twitter Міністерства закордонних справ України. 

    «Заступник міністра Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова», - йдеться в повідомленні. 

    До слова, президент України Петро Порошенко запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Республіки Північна Македонія.

    Безвіз введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року.

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