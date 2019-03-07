Північна Македонія призначила посла в Україні
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Послом Республіки Північна Македонія в Україні став Крум Ефремов
Заступник глави МЗС України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла
Республіка Північна Македонія призначила послом в Україні Крума Ефремова.
Про це 7 березня повідомляється у Twitter Міністерства закордонних справ України.
«Заступник міністра Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова», - йдеться в повідомленні.
Заступник Міністра @VasylBodnar прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна #Македонія в Україні Крума Ефремова. pic.twitter.com/d2usnYM0OZ— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 марта 2019 г.
До слова, президент України Петро Порошенко запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Республіки Північна Македонія.
Безвіз введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року.