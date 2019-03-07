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    Порошенко підписав указ про безвіз для громадян Північної Македонії

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    Прапори України та Македонії - Порошенко підписав указ про безвіз для громадян Північної Македонії
    Прапори України та Македонії

    Безвіз введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року

    Президент України Петро Порошенко запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Республіки Північна Македонія.

    Про це йдеться в указі президента №57 від 6 березня.

    Згідно з указом, безвізовий режим в Україну і транзитний проїзд через територію України для громадян Північної Македонії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року.

    У документі сказано, що відповідне рішення прийнято з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Північною Македонією, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин та підтвердження наміру продовжувати співпрацю з лібералізації режиму взаємних поїздок громадян.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть систематично порушуватися права українських туристів.

    Згодом речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко спростувала інформацію про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичні порушення прав українських туристів.

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