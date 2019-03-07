Порошенко підписав указ про безвіз для громадян Північної Македонії
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Розсилка
Безвіз введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року
Президент України Петро Порошенко запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Республіки Північна Македонія.
Про це йдеться в указі президента №57 від 6 березня.
Згідно з указом, безвізовий режим в Україну і транзитний проїзд через територію України для громадян Північної Македонії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, введено на період із 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року.
У документі сказано, що відповідне рішення прийнято з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Північною Македонією, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин та підтвердження наміру продовжувати співпрацю з лібералізації режиму взаємних поїздок громадян.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть систематично порушуватися права українських туристів.
Згодом речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко спростувала інформацію про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичні порушення прав українських туристів.