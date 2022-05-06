Зупиніть Арестовича! Банкова почула прохання Філатова

Раніше Філатов просив Банкову зупинити надмірну активність Арестовича

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що тепер буде робити брифінги лише раз-два на тиждень. Про це Арестович сказав під час сьогоднішнього брифінгу.

«Триває 72-й день активної фази російсько-української війни. Тепер мої виступи будуть раз або два на тиждень, або в залежності від раптових змін загальної обстановки, яка потребую негайного інформування», – повідомив на початку брифінгу Арестович.

Нагадаємо, вчора мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Офісу президента зі скаргою на одного із спікера президентської канцелярії Олексія Арестовича.

Перепостивши текст публіциста Андрія Плахоніна про те, як Арестович за одну добу спростував слова президента і головнокомандувача ЗСУ, дав гарантії військової підтримки Молдові та розповів свою версію подій на «Азовсталі», Борис Філатов коротко звернувся до Офісу президента.

Раніше у квітні мер Дніпра Борис Філатов у інтерв’ю «Главкому» розповів, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича. На думку Філатова, висловлювання радника керівника Офісу президента є шкідливими.

Нагадаємо, незважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто.

Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

Також мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.