Філатов розкритикував «російську» інформполітику Банкової і телемарафон

Різка зміна тональності коментарів Олексія Арестовича розгнівала міського голову Дніпра

Інформаційна політика Офісу президента не розрахована на вільних людей, бо діє за зразком російської пропаганди. Про це Борис Філатов написав на Facebook.

Для прикладу Філатов згадав одного з речників Банкової, Олексія Арестовича, який «ще кілька тижнів тому вкрадливим голосом розповідав жінкам бальзаківського віку про те, що війна скоро закінчиться», а тепер раптом заявляє про серйозні проблеми України на фронті.

«Скажіть, колеги, наділені владою, а я хіба не попереджав, що ваша інформаційна політика – це повне гуано, яке розраховане на дебілів, а не на націю вільних людей?» – звернувся із риторичним запитанням до Офісу президента Філатов.

У коментарях до свого посту міський голова Дніпра пояснив, що головна проблема Банкової у тому, що представники Офісу президента «почали говорити зовсім протилежне тому, що вони говорили ще учора. У найкращих традиціях російської пропаганди».

Крім персони Арестовича, Філатов критично відгукнувся і про телемарафон, який з початку війни триває на кількох українських телеканалах

Нагадаємо, що це далеко не перша ескапада Філатова на адресу Арестовича.

Так, 17 квітня у інтерв’ю «Главкому» міський голова Дніпра зазначив, що йому не подобається інформаційна активність Олексія Арестовича. Філатов тоді зазначив, що Офіс президента має якось подумати, «вгамувати його потік свідомості».

5 травня міський голова Дніпра прямо звернувся до Офісу президента із закликом – «закрийте рот Арестовичу».

Наступного дня радник голови Офісу президента заявив, що замість щоденних брифінгів буде виходити в ефір лише один-два рази на тиждень.