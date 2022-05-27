Арестович пояснив, чому загроза нападу на Київ зберігатиметься завжди

Столиця розташована близько як до Російської Федерації, так і до Білорусі

Загроз нападу на Київ з боку Росії існуватиме завжди, вважає радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Усе тому, що столиця розташована близько як до Російської Федерації, так і до Білорусі, пояснив він у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

«Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися. Як сказала сьогодні Маляр (заступниця міністра оборони Олексія Резнікова, – ред.) дуже вдало: «Київ тепер під загрозою буде завжди». Тому що він розташований близько як до РФ, так і до кордону Білорусі. Його можна пройти за одні-дві доби. Відповідно, більше спокою не буде», – прокоментував заяви Маляр радник Офісу президента.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу: люди мають розуміти, що загроза для Києва з боку Російської Федерації відтепер буде завжди.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли.

До міста Ірпінь Київської області з офіційним візитом приїхала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

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