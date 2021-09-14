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    Поліція заявила про викриття угруповання, яке публікувало брехню про політиків

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    Наразі правоохоронці проводять сім обшуків в офісі та оселях фігурантів справи у Чернігівській, Київській областях та у столиці - Поліція заявила про викриття угруповання, яке публікувало брехню про політиків
    Наразі правоохоронці проводять сім обшуків в офісі та оселях фігурантів справи у Чернігівській, Київській областях та у столиці
    фото: npu.gov.ua

    За даними слідства, зловмисники публікували неправдиві новини про політиків та посадовців, а за їхнє видалення вимагали гроші

    Національна поліція заявляє про викриття злочинного угруповання, яке спеціалізувалося у вимаганні грошей за нерозповсюдження провокаційної інформації. Про це інформує департамент кіберполіції.

    За даними слідства, учасники угрупування публікували в інтернеті неправдиві новини, які шкодили діловій репутації політиків та посадовців, а за їхнє видалення вимагали гроші. Вказано, що в оселях фігурантів наразі тривають обшуки.

    П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та неправдиві відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. При цьому новини в основному були про корупційну діяльність «героїв». До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих.

    Також встановлено, що правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

    Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотного зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці.

    Вказано, що наразі встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень.

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    Наразі правоохоронці проводять сім обшуків в офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями вимагання та порушення недоторканності приватного життя.

    Учасникам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі конфіскацією майна.

    До слова, у Києві працівник СБУ вимагав у підприємця 40 тисяч євро.

    Теги: Національна поліція України ЗМІ кримінал гроші бізнес політика
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    Поліція заявила про викриття угруповання, яке публікувало брехню про політиків