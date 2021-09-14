У Києві працівник СБУ вимагав у підприємця 40 тисяч євро

Троє осіб, діючи за попередньою змовою, у лютому 2020 року, представившись співробітниками СБУ, незаконно позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи в автомобілі

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У столиці оперативний співробітник центрального апарату СБУ був причетний до викрадення приватного підприємця та вимагання у нього грошових коштів. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входив оперативний співробітник центрального апарату СБУ, за фактом вчинення ними незаконного позбавлення волі потерпілого та вимагання у нього грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє осіб, діючи за попередньою змовою, з метою отримання грошових коштів у лютому 2020 року, представившись співробітниками СБУ, незаконно позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи в автомобілі. Вони, вимагали у потерпілого перерахувати 40 тис. євро та 1,6 млн грн на зазначений рахунок. При цьому погрожували йому та близьким родичам вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

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