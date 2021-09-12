Спікер форуму Пінчука порівняв законопроєкт про олігархів з реєстром євреїв, який вели нацисти

Проєкт закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права – Стефан Фукс

Проєкт закону про олігархів суперечить демократії, верховенству права і призведе до погіршення ставлення європейських країн до України. Про це заявив віцепрезидент «Havas Group» (Франція) Стефан Фукс під час виступу на форумі YES в Києві.

«Такий закон у нас був би антиконституційним, тому що ухвалення закону про занесення особи до реєстру тому, що ви володієте ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Цей проєкт закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме розумінню між Францією та Україною», – заявив Стефан Фукс.

Проєкт закону про олігархів він порівняв з реєстром євреїв, які у 1941 році створювали пособники нацистів у Франції.

«Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо», – додав Стефан Фукс.

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеційську комісію. Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.