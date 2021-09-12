Суд Австралії визнав відповідальність ЗМІ за наклеп в соцмережах
Медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах
Суд вирішив, що ЗМІ відповідальні за коментарі читачів
Верховний суд Австралії підтвердив, що зареєстровані в країні ЗМІ можуть бути притягнуті до відповідальності за наклепницькі коментарі під їх матеріалами на сторінках в соціальних мережах, повідомляє видання The Guardian.
П’ятьма голосами проти двох вища судова інстанція відхилила апеляцію Nine Entertainment і News Corp Australia на проміжну позицію суду штату Новий Південний Уельс, оприлюднену в 2019 році за позовом про дифамацію (поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації).
«У такому контексті відмова від модерування публікацій коментарів третіми особами, в першу чергу, наклепницьких і тих, що ганьблять, рівносильно участі в їх розповсюдженні», – підкреслюється у висновку австралійського суду.
Тепер, як зазначає видання, медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах або навіть зовсім відмовитися від їх використання, щоб уникнути претензій національних регуляторів, правозастосовна практика яких поки не сформувалася.
Постанова «чудова для всіх, хто веде загальнодоступну сторінку в соціальних мережах, оскільки з’ясувалося, що ці люди можуть нести відповідальність за коментарі, розміщені іншими на цій сторінці, навіть якщо вони не знають про ці коментарі», – заявив виконавчий голова News Corp australia Майкл Міллер.