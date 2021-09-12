  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Суд Австралії визнав відповідальність ЗМІ за наклеп в соцмережах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах - Суд Австралії визнав відповідальність ЗМІ за наклеп в соцмережах

    Медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах

    Фото з відкритих джерел

    Суд вирішив, що ЗМІ відповідальні за коментарі читачів

    Верховний суд Австралії підтвердив, що зареєстровані в країні ЗМІ можуть бути притягнуті до відповідальності за наклепницькі коментарі під їх матеріалами на сторінках в соціальних мережах, повідомляє видання The Guardian.

    П’ятьма голосами проти двох вища судова інстанція відхилила апеляцію Nine Entertainment і News Corp Australia на проміжну позицію суду штату Новий Південний Уельс, оприлюднену в 2019 році за позовом про дифамацію (поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації).

    У постанові суду пояснюється, що ЗМІ свідомо створюють загальнодоступні сторінки в соціальних мережах, розміщують на них свої матеріали і тим самим сприяють тому, щоб інші користувачі починали дискусію по темі і залишали коментарі під постами.

    «У такому контексті відмова від модерування публікацій коментарів третіми особами, в першу чергу, наклепницьких і тих, що ганьблять, рівносильно участі в їх розповсюдженні», – підкреслюється у висновку австралійського суду.

    Тепер, як зазначає видання, медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах або навіть зовсім відмовитися від їх використання, щоб уникнути претензій національних регуляторів, правозастосовна практика яких поки не сформувалася.

    Постанова «чудова для всіх, хто веде загальнодоступну сторінку в соціальних мережах, оскільки з’ясувалося, що ці люди можуть нести відповідальність за коментарі, розміщені іншими на цій сторінці, навіть якщо вони не знають про ці коментарі», – заявив виконавчий голова News Corp australia Майкл Міллер.

    Читайте також: Міністр юстиції хоче перевірити на поліграфі власників ЗМІ
    Теги: ЗМІ суд міністр Австралія закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд Австралії визнав відповідальність ЗМІ за наклеп в соцмережах