Суд Австралії визнав відповідальність ЗМІ за наклеп в соцмережах

Суд вирішив, що ЗМІ відповідальні за коментарі читачів

Верховний суд Австралії підтвердив, що зареєстровані в країні ЗМІ можуть бути притягнуті до відповідальності за наклепницькі коментарі під їх матеріалами на сторінках в соціальних мережах, повідомляє видання The Guardian.

П’ятьма голосами проти двох вища судова інстанція відхилила апеляцію Nine Entertainment і News Corp Australia на проміжну позицію суду штату Новий Південний Уельс, оприлюднену в 2019 році за позовом про дифамацію (поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації).

У постанові суду пояснюється, що ЗМІ свідомо створюють загальнодоступні сторінки в соціальних мережах, розміщують на них свої матеріали і тим самим сприяють тому, щоб інші користувачі починали дискусію по темі і залишали коментарі під постами.

«У такому контексті відмова від модерування публікацій коментарів третіми особами, в першу чергу, наклепницьких і тих, що ганьблять, рівносильно участі в їх розповсюдженні», – підкреслюється у висновку австралійського суду.

Тепер, як зазначає видання, медіакомпанії можуть відключити можливість коментувати їх матеріали в соціальних мережах або навіть зовсім відмовитися від їх використання, щоб уникнути претензій національних регуляторів, правозастосовна практика яких поки не сформувалася.

Постанова «чудова для всіх, хто веде загальнодоступну сторінку в соціальних мережах, оскільки з’ясувалося, що ці люди можуть нести відповідальність за коментарі, розміщені іншими на цій сторінці, навіть якщо вони не знають про ці коментарі», – заявив виконавчий голова News Corp australia Майкл Міллер.

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