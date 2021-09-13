Закон про олігархів може негативно вплинути на свободу слова в Україні, – ведучий CNN

Фарід Закарія вважає, що суспільству вигідно мати багато різних медіаканалів

«Свобода преси означає свободу взагалі. Кожен повинен мати можливість говорити вільно», – Фарід Закарія

Проект закону про олігархів створює ризик для вільного функціонування ЗМІ і свободи слова в Україні.

Про це заявив ведучий телеканалу CNN Фарід Закарія на форумі YES в Києві.

«Суспільству вигідно мати багато різних медіаканалів, безліч різних власників бізнесу. Я б радше турбувався про закони, які певним чином ускладнюють для громадянського суспільства та приватного сектору можливості володіти ЗМІ, висловлювати свою думку. Надзвичайно важливо пам'ятати, що свобода преси означає свободу взагалі. Кожен повинен мати можливість говорити вільно», – прокоментував Закарія проект закону №5599 про олігархів в ефірі телеканалу «Україна24».

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію.

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

Сам проєкт закону про олігархів на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії і верховенства права.