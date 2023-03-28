Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом

Візит триматимуть в секреті до останнього моменту з міркувань безпеки

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави. На це натякнув заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PAP.

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Яблонський зазначив, що візит може відбутися скоро, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з міркувань безпеки.

«Думаю, це (візит Зеленського – «Главком») відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки», – зазначив Яблонський.

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Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

До слова, заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави.