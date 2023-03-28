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Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом
Президент Польщі Анджей Дуда та український лідер Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Візит триматимуть в секреті до останнього моменту з міркувань безпеки

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави. На це натякнув заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає PAP.

Яблонський зазначив, що візит може відбутися скоро, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з міркувань безпеки.

«Думаю, це (візит Зеленського – «Главком») відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки», – зазначив Яблонський. 

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

До слова, заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави.

Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна

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