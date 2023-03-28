Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали

Президент повідомив, що йде підготовка до важливих заходів

Володимир Зеленський поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на фронті. Про це повідомив президент України у твіттер.

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«Наприкінці цього насиченого дня поговорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час», – написав Володимир Зеленський.

Наприкінці цього насиченого дня поговорив із Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів. Будь ласка, читайте текст після реклами March 27, 2023

Також президент повідомив про підготовку до важливих заходів.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський відвідав Запорізьку та Дніпропетровську область. Також він вперше провів засідання Ставки на виїзді – у Дніпрі. За результатами цієї зустрічі президент особисто подякував підрозділу «Кракен» та жителям Дніпра.