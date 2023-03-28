Головна Країна Політика
search button user button menu button

Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали
фото ілюстративне
фото: umoloda.kyiv.ua

Президент повідомив, що йде підготовка до важливих заходів

Володимир Зеленський поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на фронті. Про це повідомив президент України у твіттер. 

«Наприкінці цього насиченого дня поговорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Розповів про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту. Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час», – написав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив про підготовку до важливих заходів. 

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський відвідав Запорізьку та Дніпропетровську область. Також він вперше провів засідання Ставки на виїзді – у Дніпрі. За результатами цієї зустрічі президент особисто подякував підрозділу «Кракен» та жителям Дніпра.

Теги: Володимир Зеленський президент Анджей Дуда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали
Володимир Зеленський поговорив з Дудою: що обговорювали
Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки
Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки
Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)
Зеленський після Запоріжжя відвідав Дніпропетровську область (відео)
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
Ватутін та Кожедуб. Нардеп пояснив, що буде зі спірними постатями в межах деколонізації
У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою
У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
65K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
63K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
63K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
31K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
27K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої

Новини

рпг
Сьогодні, 01:30
Кіберзброя в обмін на дрони: Москва продовжує торги з Тегераном
Сьогодні, 01:15
Нічна атака дронів: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Сьогодні, 00:45
Почаївську лавру можуть забрати в УПЦ. Деталі
Вчора, 23:10
«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мосту (фото)
Вчора, 22:30
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Вчора, 12:17

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту