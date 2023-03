Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення

Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави. Про це він повідомив у ранковому етері на радіостанції RMF 24.

Польські ЗМІ зазначають, що загалом держава має на озброєнні 40 МіГ-29, але військово-повітряні сили країни використовують тільки 29 одиниць. Решту літаків роками не ремонтували і не модернізували.

За словами Павела Яблонського, про передачу всіх літаків не йдеться.

«Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні», – сказав він у ранковому ефірі в понеділок.

Заступник міністра закордонних справ Польщі уточнив, що перекидати літаки будуть послідовно.

«По-перше, щоб ці поставки були ефективними… Водночас ми зміцнюємо безпеку Польщі», - доповнив він.

При цьому Варшава офіційно не повідомила, скільки всього літаків планує передати Києву. Також офіційно не називали терміни.

⚡️⚡️🇵🇱Poland has already handed over 4 MiG-29 aircraft to 🇺🇦Ukraine, - President of Poland Duda. pic.twitter.com/KrhxZhSiPK