Головна Світ Політика
search button user button menu button

Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
фото ілюстративне

Варшава не планує передавати усі свої винищувачі Києву

Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави. Про це він повідомив у ранковому етері на радіостанції RMF 24.

Польські ЗМІ зазначають, що загалом держава має на озброєнні 40 МіГ-29, але військово-повітряні сили країни використовують тільки 29 одиниць. Решту літаків роками не ремонтували і не модернізували. 

За словами Павела Яблонського, про передачу всіх літаків не йдеться.

«Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні», – сказав він у ранковому ефірі в понеділок.

 Заступник міністра закордонних справ Польщі уточнив, що перекидати літаки будуть послідовно.

«По-перше, щоб ці поставки були ефективними… Водночас ми зміцнюємо безпеку Польщі», - доповнив він.

При цьому Варшава офіційно не повідомила, скільки всього літаків планує передати Києву. Також офіційно не називали терміни.

Між іншим, Президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

Ще раніше, Словаччина передала перші чотири винищувачі МіГ-29 Україні. 

Теги: війна допомога ЗСУ винищувач Польща Варшава президент Анджей Дуда держава Словаччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою
«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою
Болгарія закликала до переговорів після ядерних погроз Путіна
Болгарія закликала до переговорів після ядерних погроз Путіна
Ядерна зброя в Білорусі: США розповіли, чи виконав Путін погрозу
Ядерна зброя в Білорусі: США розповіли, чи виконав Путін погрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
54K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
25K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
20K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
15K
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту