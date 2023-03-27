Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
Варшава не планує передавати усі свої винищувачі Києву
Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшава не передаватиме Києву всі винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні держави. Про це він повідомив у ранковому етері на радіостанції RMF 24.
Польські ЗМІ зазначають, що загалом держава має на озброєнні 40 МіГ-29, але військово-повітряні сили країни використовують тільки 29 одиниць. Решту літаків роками не ремонтували і не модернізували.
За словами Павела Яблонського, про передачу всіх літаків не йдеться.
«Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні», – сказав він у ранковому ефірі в понеділок.
Заступник міністра закордонних справ Польщі уточнив, що перекидати літаки будуть послідовно.
«По-перше, щоб ці поставки були ефективними… Водночас ми зміцнюємо безпеку Польщі», - доповнив він.
При цьому Варшава офіційно не повідомила, скільки всього літаків планує передати Києву. Також офіційно не називали терміни.
⚡️⚡️🇵🇱Poland has already handed over 4 MiG-29 aircraft to 🇺🇦Ukraine, - President of Poland Duda. pic.twitter.com/KrhxZhSiPK— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 16, 2023
Між іншим, Президент Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.
Ще раніше, Словаччина передала перші чотири винищувачі МіГ-29 Україні.
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