Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями

Загалом Польща обіцяла Україні десять літаків

Перші чотири винищувачі МіГ-29 прибудуть з Польщі в Україну найближчими днями. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, пише Rzeczpospolita.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найближчими днями передамо чотири літаки. Решта літаків обслуговують і готують», – сказав Дуда.

Дуда також зазначив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.«Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці МіГи в Україну. Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей», - зазначив президент Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома загалом Польща обіцяла Україні десять літаків.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.

Нагадаємо, депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Також раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.