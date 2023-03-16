Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями
Україна має пілотів, які вміють керувати польськими літаками
Фото: ЗМІ Польщі

Загалом Польща обіцяла Україні десять літаків

Перші чотири винищувачі МіГ-29 прибудуть з Польщі в Україну найближчими днями. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві, пише  Rzeczpospolita.

«Найближчими днями передамо чотири літаки. Решта літаків обслуговують і готують», – сказав Дуда.

Дуда також зазначив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.«Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці МіГи в Україну. Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей», - зазначив президент Польщі.

До відома загалом Польща обіцяла Україні десять літаків.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив впевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.

Нагадаємо, депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Також раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі. 

Теги: Польща Анджей Дуда президент винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями
Дуда оголосив передачу Україні винищувачів найближчими днями
Розвідка пояснила, які зараз стосунки у Путіна та Пригожина
Розвідка пояснила, які зараз стосунки у Путіна та Пригожина
Соратник Зеленського побачив, як Китай хоче рятувати Путіна
Соратник Зеленського побачив, як Китай хоче рятувати Путіна
Путін сьогодні зустрінеться із «президентом» Південної Осетії: до чого готуватися Грузії
Путін сьогодні зустрінеться із «президентом» Південної Осетії: до чого готуватися Грузії
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
Збиття безпілотника США у Чорному морі: Кремль погодив дії літака
Збиття безпілотника США у Чорному морі: Кремль погодив дії літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
27K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
23K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео
16K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
15K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
9151
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Новини

Окупанти більше не спроможні вести дієвої контрбатарейної боротьби проти Збройних сил України
Сьогодні, 15:00
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Сьогодні, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Сьогодні, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту