Польща не визнає легальність українського пам’ятника УПА в Грушовичах

Польські історики вимагають докази того, що на місці пам’ятника УПА в Польщі дійсно була могила солдатів УПА

Інститут національної пам’яті Польщі не визнає легальність українського пам’ятника УПА у польському селі Грушовичі. Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси. Україна пропонує Польщі відновити розібраний пам’ятник УПА у польському



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Пам’ятник УПА в польському селі Грушовичі

Польські історики вимагають докази того, що на місці пам’ятника УПА в Польщі дійсно була могила солдатів УПА

Інститут національної пам’яті Польщі не визнає легальність українського пам’ятника УПА у польському селі Грушовичі. Про це повідомив керівник сектору з питань увічнення пам'яті польського ІНП Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

Україна пропонує Польщі відновити розібраний пам’ятник УПА у польському селі Грушовичі, після чого дозволить останній проводити ексгумації на своїй території. Адам Сівек стверджує, що така умова є для Польщі неприйнятною, поки не будуть представлені достовірні дані, що там дійсно була могила солдатів УПА.

За словами Сівека, на самому пам’ятнику не було будь-якої інформації про можливе поховання, тільки напис українською мовою: «Слава героям УПА, борцям за вільну Україну». Нижче напису було розміщено чотири дошки з написами: Курінь «Залізняка», Курінь «Kоника-Байди», Курінь «Перерви-Беркута», Курінь «Рена»… — «отже, чисто символічне вшанування», — говорить він.

«В цій справі українці представили нам тільки заяву вже померлої особи, що там лежать останки солдатів УПА. Цього замало, отже ми вже кілька разів пропонували археологічні дослідження і можливу ексгумацію; на жаль, українська сторона не ухвалила жодного рішення у цій справі», — пояснює історик.

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