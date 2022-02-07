Російське вторгнення. Порошенко озвучив три проблеми з армією, які треба негайно вирішити

Петро Порошенко наполягає на виділенні 50 млрд грн на армію під конкретні програми

П’ятий президент закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час брифінгу закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити 50 млрд грн, необхідних для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози. Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Європейська солідарність» розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада», – сказав Порошенко.

За його словами, треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади, а для цього потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення. Експрезидент вкотре заявив, що грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тис. грн, а на передовій – 50 тис. грн. Загалом на це необхідно 21 млрд грн.

«Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі «гарячі голови», а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони», – говорить Порошенко.

«Друга позиція – це термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували – в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів», – констатує Порошенко.

Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.

«Необхідне розгортання резервів першої черги і комплектація стратегічних резервів», – наголошує п’ятий президент.

Третій пункт – це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. «Європейська Солідарність» також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони.

«Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 млрд на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету міністрів вже зараз надати 300 млн для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз», – переконаний Порошенко.

Лідер «ЄС» повідомив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради.

«Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента – долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроєкт, ми готові подати спільний законопроєкт. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави», – резюмує п’ятий президент.