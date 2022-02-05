Щоб Росія слабшала: Порошенко закликав світ до санкцій проти «Північного потоку-2»

Петро Порошенко в інтерв´ю CNBC закликав до санкцій проти «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам, зазначив Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав союзників нашої держави ввести нові санкції проти «Північного потоку-2». Про це Порошенко заявив в інтерв'ю американській телекомпанії CNBC.

Порошенко запевнив, що це допоможе зробити Росію слабшою, адже «Північний потік-2» спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди європейським країнам.

«Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для «Північного потоку-2». Оскільки «Північний потік-2» не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам», – наголосив Порошенко.

Він також додав, що потрібно Україну зробити сильнішою. Зокрема, постачати їй зброю, мотивувати ріст економіки.

«Збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Сильніша Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру», – вважає п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що необхідно також підвищити стійкість України. Це потрібно робити шляхом збільшення внутрішньої єдності, проведення внутрішніх реформ.

«Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки та оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією», – констатував Порошенко.

П'ятий президент обурився, що Україна понад рік не може призначити голову антикорупційної служби.

«Це ж була одна з обіцянок Зеленського всім, починаючи від президента Байдена і завершуючи президентами Європейської Ради та Європейської Комісії. Це абсолютно неприйнятно», – резюмував лідер партії «ЄС».

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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