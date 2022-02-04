Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)

Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також низка ексвисокопосадовців

Лідери партій «Європейська солідарність» та «Голос» Петро Порошенко і Кіра Рудик прийшли на XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка», який відбувається у п'ятницю в Києві.

Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, колишній секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк, а також ексгенпрокурор Юрій Луценко. Відповідні фото оприлюднила у Facebook журналістка Анна Стешенко та пресслужба «Удару».

Відомо, що на з'їзді партія має намір звернутися до президента, депутатів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, лідерів політичних партій, органів місцевого самоврядування із закликом скликання Національного форуму єдності України, а також висування кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206 одномандатному окрузі (Чернігівська область).

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