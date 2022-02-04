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    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)

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    Сьогодні у Києві розпочався&nbsp;XXV з'їзд політичної партії &laquo;Удар Віталія Кличка&raquo; - Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Сьогодні у Києві розпочався XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка»
    фото: udar

    Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також низка ексвисокопосадовців

    Лідери партій «Європейська солідарність» та «Голос» Петро Порошенко і Кіра Рудик прийшли на XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка», який відбувається у п'ятницю в Києві.

    Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, колишній секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк, а також ексгенпрокурор Юрій Луценко. Відповідні фото оприлюднила у Facebook журналістка Анна Стешенко та пресслужба «Удару».

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    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)
    фото: annasteshenko, udar

    Відомо, що на з'їзді партія має намір звернутися до президента, депутатів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, лідерів політичних партій, органів місцевого самоврядування із закликом скликання Національного форуму єдності України, а також висування кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206 одномандатному окрузі (Чернігівська область).

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    Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко Європейська солідарність Олександр Данилюк УДАР партії політика партія Голос Руслан Рябошапка Кіра Рудик
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    Порошенко, Рудик, Луценко і не тільки: хто прийшов на з'їзд «Удару» (фото)