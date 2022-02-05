Західні дипломати розчаровані Зеленським: він недосвідчений та тонкошкірий - The Economist

Зеленський вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни

Багато західних дипломатів висловлюють розчарування президентом України Володимиром Зеленським, якого вони бачать недосвідченим та тонкошкірим. Про це йдеться у статті британського журналу The Economist «Чому президент України применшує загрозу з боку Росії».

У статті йдеться про розкол у риториці та аналітиці між Україною та США. У той час як американці попереджають про неминуче вторгнення Росії – президент України, схоже, вважає, що найбільша загроза йде зсередини.

«Світ досі спостерігає і чекає, чи не вторгнеться Росія в Україну. Як не дивно, президент України залишається надзвичайно спокійним. Володимир Зеленський дорікнув іноземним лідерам у їх жахливій риториці та припустив, що військова загроза Росії не є чимось новим», – пише видання.

Однак, якщо все ж відбудеться повномасштабне вторгнення – рішення Зеленського применшити ризики може коштувати йому довіри з боку суспільства.

Західні дипломати відзначають, що Зеленський вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя.

Зазначається, що значна частина зовнішньополітичного істеблішменту Вашингтону цього тижня приїхала в Київ, щоб не тільки показати підтримку, але й зустрітися з урядом, щоб безпосередньо пояснити ризики вторгнення.

Прем’єр-Міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ 1 лютого і зауважив, що зараз Росія проводить «найбільшу демонстрацію ворожості до України за все наше життя».

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який поступився Зеленському на виборах у 2019, стверджує, що між тим, чого хоче Путін, і тим, що він робить, є велика різниця.

«Зрештою, його рішення щодо війни залежить від сили України, її національної єдності та солідарності із Заходом. Він піде так далеко, як йому дозволять. Мій меседж: не вірьте Путіну і не бійтеся його. Сила та рішучість – це єдина мова, яка працює», – підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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