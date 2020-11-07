Трамп заявив про фальсифікацію результатів голосування у Пенсильванії

Дональд Трамп: На деяких дільницях були заблоковані двері та закриті картоном вікна

Президент Дональд Трамп вважає, що результати виборів у Пенсильванії та інших штатах не відповідають дійсності

Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені. Про це Трамп написав в Twitter.

«Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, у день виборів, що абсолютно змінило результати в Пенсильванії і деяких інших штатах, де був невеликий розрив...Погані речі відбувалися тоді... заблоковані двері, закриті щільним картоном вікна, щоб спостерігачі не могли побачити, що діється на дільницях», – написав Трамп.

Соцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що може вводити в оману.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

6 листопада Джо Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».