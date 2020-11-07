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    Трамп заявив про фальсифікацію результатів голосування у Пенсильванії

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    Дональд Трамп: На деяких дільницях були&nbsp;<span>заблоковані двері та закриті картоном вікна&nbsp;</span> - Трамп заявив про фальсифікацію результатів голосування у Пенсильванії
    Дональд Трамп: На деяких дільницях були заблоковані двері та закриті картоном вікна 
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Президент Дональд Трамп вважає, що результати виборів у Пенсильванії та інших штатах не відповідають дійсності

    Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно зміненіПро це Трамп написав в Twitter.

    «Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, у день виборів, що абсолютно змінило результати в Пенсильванії і деяких інших штатах, де був невеликий розрив...Погані речі відбувалися тоді... заблоковані двері, закриті щільним картоном вікна, щоб спостерігачі не могли побачити, що діється на дільницях», – написав Трамп. 

    Соцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що може вводити в оману.

    6 листопада Джо Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

    Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.  

    Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях». 

    США Дональд Трамп вибори у США
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