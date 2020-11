Трамп заявив про фальсифікацію результатів голосування у Пенсильванії

Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені. Про це Трамп написав в Twitter.

«Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, у день виборів, що абсолютно змінило результати в Пенсильванії і деяких інших штатах, де був невеликий розрив...Погані речі відбувалися тоді... заблоковані двері, закриті щільним картоном вікна, щоб спостерігачі не могли побачити, що діється на дільницях», – написав Трамп.

Соцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що може вводити в оману.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED...