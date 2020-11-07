Twitter позначив цей запис президента позначкою про те, що на момент появи запису підсумки президентських перегонів не були офіційно підбито

Чинний президент США Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом». Пост на цю тему він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

«Я виграв ці вибори з великим відривом!» – написав політик, виділивши публікацію капслоком.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Як повідомляється на сайті CNN, Трамп зменшив відставання від демократа Джо Байдена в Арізоні. Після обробки 95% бюлетенів Байден набрав близько 49,5% голосів виборців, а Трамп – 48,7%.

Раніше чинний американський лідер скаржився на масові порушення на виборчих дільницях в Пенсільванії і ряді інших штатів. За словами Трампа, його перевага по голосам зникла через недопуск спостерігачів від Республіканської партії на виборчі дільниці.

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