  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом»

    • Розсилка
    &laquo;Я виграв ці вибори з великим відривом!&raquo; &ndash; Трамп - Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом»
    «Я виграв ці вибори з великим відривом!» – Трамп

    Twitter позначив цей запис президента позначкою про те, що на момент появи запису підсумки президентських перегонів не були офіційно підбито

    Чинний президент США Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом». Пост на цю тему він опублікував у своєму Twitter-акаунті.

    «Я виграв ці вибори з великим відривом!» – написав політик, виділивши публікацію капслоком.

    Як повідомляється на сайті CNN, Трамп зменшив відставання від демократа Джо Байдена в Арізоні. Після обробки 95% бюлетенів Байден набрав близько 49,5% голосів виборців, а Трамп – 48,7%.

    arizona_presidential_election_results_and_maps_2020_-_google_chrome

    Раніше чинний американський лідер скаржився на масові порушення на виборчих дільницях в Пенсільванії і ряді інших штатів. За словами Трампа, його перевага по голосам зникла через недопуск спостерігачів від Республіканської партії на виборчі дільниці.

    Читайте також:
    Той, хто кинув виклик Трампу. Десять фактів про Джо Байдена, який лідирує на виборах у США
    США вибори Дональд Трамп Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies