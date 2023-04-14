Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»

Експрезидент подякував воїнам за величезну роботу, яку вони роблять для захисту країни

13 квітня 2022 року українські артилеристи відправили на дно російський крейсер «Москва». У героїчну 406-ту бригаду, яка продовжує нищити русню, експрезидент Петро Порошенко привіз три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

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Порошенко нагадав, що рік тому новина про те, що бойовий розрахунок артилерійської бригади, використовуючи створені українським оборонним комплексом ракети «Нептун», вразив флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер із символічною назвою «Москва», вразила весь світ. Це був захват і гордість за Україну.

«Співпраця ГО «Справа Громад» із цією бригадою відточена, як годинник: від них – запит, від нас – вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, Старлінками. Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF», – зазначив керівник «Європейської солідарності».

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Експрезидент подякував воїнам за величезну роботу, яку вони роблять для захисту країни.

Артилеристи подякували за допомогу і запевнили – так і буде: «з такою допомогою ми точно переможемо».

Нагадаємо, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

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Рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.