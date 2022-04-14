Росія визнала: «Москва» згоріла і пішла під воду

Крейсер затонув під час буксирування в умовах шторму

Крейсер «Москва» затонув під час буксирування в умовах шторму. Про це інформує ТАСС, посилаючись на повідомлення Міністерства оборони Росії.

За даними видання Forbes, із початку війни українська армія знищила 5260 одиниць російської військової техніки, серед них – крейсер «Москва».

У Forbes його вартість оцінили у 750 мільйонів доларів.

Нагадаємо, російський крейсер «Москва», який уже почав йти під воду, може становити небезпеку через ядерні боєголовки на своєму борту. Таку думку опублікувало видання Defense Express. Журналісти посилаються на оцінки фахівців, серед яких – конструктори та морські офіцери.

Зауважимо, що ракетний крейсер «Москва» входить до складу сил постійної готовності до Чорноморського флоту. Тобто за командою він за мінімальний час має вийти у відкрите море для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.



