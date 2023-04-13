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Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)
Епіфаній: «Завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма «русского міра»
фото: ПЦУ

«Жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви»

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення Православної церкви України. Звернення митрополита опубліковане на сайті ПЦУ.

«Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви...За сприяння розбудові Помісної церкви ми вдячні всім політичним силам, незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію. Але жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній Церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі», – сказав він.

Епіфаній зазначив, що завдяки українському суспільству та крокам держави сьогодні триває звільнення українського православ’я від ярма «русского міра». Проте супротивники, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити ПЦУ заручницею чи учасницею партійної боротьби.

«За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну церкву України, нав’язуючи їй імідж «церкви Петра Порошенка». У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський патріархат подавати як «церкву Кравчука» – нібито виключно партійний політичний проект, який працює лише на імідж однієї особи», – додав митрополит.

Представник ПЦУ наголосив, що ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати Помісну церкву.

Раніше ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату.

До слова, на початку 2019 року ПЦУ отримала Томос і була включена в Диптих автокефальних церков, тобто стала єдиною канонічно визнаною Православною церквою на території української держави.

Теги: Українська православна церква Петро Порошенко Епіфаній

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