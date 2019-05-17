Порошенко прийняв заяву Луценко про відставку



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Ірина Луценко була представником президента у Верховній Раді

Раніше Ірина Луценко сама повідомила, що йде з посади представника президента

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення народного депутата Ірини Луценко від виконання обов'язків представника президента у Верховній раді.

Про це йдеться в указі, розміщеному на офіційному сайті президента.

Указ №254/2019 від 17 травня 22019 року було опубліковано на президентському сайті ввечері в п’ятницю.

«Увільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України (поза штатом)», - йдеться в документі.

Раніше Ірина Луценко сама повідомила в кулуарах парламенту, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній раді та подала чинному президенту відповідну заяву.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко також звільнив двох своїх радників від виконання обов'язків.

Раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.