Луценко йде з посади представника президента в Раді



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Ірина Луценко Фото: Liga.net

Ірина Луценко обіймала цю посаду з квітня 2017 року

Нардеп Ірина Луценко йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді. Про це вона повідомила на брифінгу.

Луценко зазначила, що подала чинному президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади представника в парламенті.

Депутат зазначила низку досягнень президента Порошенка за час його каденції, зокрема, припинення договору про дружбу і співробітництво з Росією і закріплення євроатлантичного курсу в Конституції, а також створення Антикорупційного суду.

Дружина нинішнього генпрокурора Юрія Луценка і один з найбільш видних представників БПП обіймала цю посаду з квітня 2017 року.

Зазначимо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді. Зокрема, він визнав, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголко, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

У той же день представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.