  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко йде з посади представника президента в Раді

    • Розсилка
    Ірина Луценко - Луценко йде з посади представника президента в Раді
    Ірина Луценко
    Фото: Liga.net

    Ірина Луценко обіймала цю посаду з квітня 2017 року

    Нардеп Ірина Луценко йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді. Про це вона повідомила на брифінгу.

    Читайте також

    Луценко зазначила, що подала чинному президенту Петру Порошенку заяву про звільнення з посади представника в парламенті.

    Депутат зазначила низку досягнень президента Порошенка за час його каденції, зокрема, припинення договору про дружбу і співробітництво з Росією і закріплення євроатлантичного курсу в Конституції, а також створення Антикорупційного суду.

    Дружина нинішнього генпрокурора Юрія Луценка і один з найбільш видних представників БПП обіймала цю посаду з квітня 2017 року.

    Зазначимо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді. Зокрема, він визнав, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголко, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

    Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

    Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку

    У той же день представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

    Читайте також
    Петро Порошенко Верховна Рада БПП Адміністрація Президента суд Ірина Луценко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ