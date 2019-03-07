Порошенко «розчарував чиновників»: ніхто не уникне відповідальності за незаконне збагачення



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Президент України Петро Порошенко

Президент наголосив, що «скасована кримінальна відповідальність, а незаконне збагачення ніхто не скасовував»

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам наголосив, що він ініціював законопроект про незаконне збагачення з урахуванням рішення Конституційного суду щодо презумпції невинуватості, і ніхто не уникне відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба глави держави

Порошенко зауважив, що як президент країни відповідно до законів та Конституції не має права і не буде коментувати рішення будь-яких судів, оскільки це може сприйматися як тиск на суд.

«Хочу розчарувати чиновників, які думають, що внаслідок цього рішення Конституційного суду вони зможуть уникнути відповідальності. Цього не відбудеться, бо скасована кримінальна відповідальність, а незаконне збагачення ніхто не скасовував», - підкреслив президент, коментуючи питання щодо скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення і закриття всіх справ за цією нормою.

Глава держави нагадав, що буквально через години після оприлюднення рішення суду вніс законопроект, який враховує коментарі Конституційного Суду стосовно презумпції невинуватості – ключового і базового конституційного принципу.

«Але відповідальність за корупцію, в тому числі відповідальність за незаконне збагачення, буде. В тому числі кримінальна відповідальність. Ніхто не уникне відповідальності», - наголосив Порошенко.

«Хтось думає, що він втече від відповідного формулювання цієї статті, то знайдуться інші статті. Бо незаконне збагачення завжди пов’язано з іншими порушеннями закону. Відповідальність все-рівно буде», - додав він.

Президент звернувся до депутатів Верховної Ради врахувати його позицію щодо невідкладності розгляду зазначеного законопроекту.

«Ми маємо якнайшвидше озброїти правоохоронні органи, включно з антикорупційними органами, і корупціонер має сидіти у в’язниці. Крапка. Рішення Конституційного Суду аж ніяк не захистить корупціонерів, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію президента», - зауважив глава держави.

Напередодні у Держдепі США закликали Україну ухвалити новий закон про незаконне збагачення.

Як відомо, НАБУ закриє 65 справ за фактами незаконного збагачення.

Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.