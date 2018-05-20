Дорога українців до Бога не пролягає через Москву – президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко впевнений, що автокефалія Української церкви довершить утвердження незалежності

Президент Петро Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви. Відповідну заяву він зробив на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій у Биківні на Київщині.

«Дорога українців до Бога не пролягає через Москву. У нас свій шлях. Переконаний, що Томос про автокефалію, наданий нашій українській Церкві, довершить утвердження незалежності і самостійності України у духовному вимірі. Це посилить і нашу національну безпеку, бо автоматично послабить вплив країни-агресора на внутрішні українські справи», - сказав він.

Глава держави нагадав, що протягом свого президенства неодноразово зустрічався із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом.

«Моє звернення як Глави держави до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні, і я за це дякую, було підтримано переконливою більшістю народних депутатів. Так само до Його Всесвятості Варфоломія звернулися усі митрополити та єпископи УПЦ КП і УАПЦ, і не тільки вони. На основі цих звернень Синод Вселенського Патріархату прийняв рішення про початок розгляду питання про надання Томосу для української церкви», - розповів Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.