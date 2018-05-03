Вихід з СНД - хороша міна при дуже поганій грі - Безсмертний

«Це просто пошук аргументів для діалогу із США та Європою, які вводять санкції, потерпають від цього, і запитують: чому у вас збільшується товарообіг з Росією?»

Замість введення реальних економічних санкцій проти Росії, українська влада демонструє вихід із СНД, яке і так не працює з 2012 року. Про це в ефірі телеканалу 112 заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний, коментуючи рішення РНБО про вихід України з координуючих органів Співдружності незалежних держав.



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Роман Безсмертний

«Це просто пошук аргументів для діалогу із США та Європою, які вводять санкції, потерпають від цього, і запитують: чому у вас збільшується товарообіг з Росією?»

Замість введення реальних економічних санкцій проти Росії, українська влада демонструє вихід із СНД, яке і так не працює з 2012 року. Про це в ефірі телеканалу 112 заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний, коментуючи рішення РНБО про вихід України з координуючих органів Співдружності незалежних держав.

«Представництва як такого вже не існувало з 2012 року. Навіть ті дві особи, які мали входити до виконкому СНД, так само були скасовані. Це було декілька співробітників, які спочатку були зараховані до Посольства України в Республіці Білорусь, потім їх перестали фінансувати і фактично Україна припинила співпрацю з СНД», - сказав він.

Безсмертний нагадав, що саме тоді всі зв’язки з СНД були розірвані через країну-ініціатора цього процесу - Росію, яка зробила ставку на Євразійський союз та на Союзну країну Республіки Білорусь та РФ. «Якщо взяти 2006 рік, коли відбувся останній саміт СНД за участю глав держав, з того часу діяльність СНД як організації на пострадянському просторі згасала», - зауважив він.

Щодо наміру розірвати підписані в рамках СНД угоди, то вони переважно «носять координуючий характер, деякі вже по факту втратили дію, а більшість з них працюють у двосторонньому форматі».

Водночас Безсмертний переконаний, що президент прекрасно поінформований про режим співпраці з СНД. «Це просто пошук аргументів для діалогу із США та Європою, які вводять санкції, потерпають від цього, і запитують: чому у вас збільшується товарообіг з Росією? Що ви робите в цьому напрямку?» - говорить він.

«Це хороша міна при дуже поганій грі, тому що за столом переговорів доводилося пояснювати, чому українська сторона не вводить економічні санкції. З іншого боку, просити: ви зберігайте свої санкції, тому що вони дійсно мають серйозний вплив на Росію», - зауважив політик.