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Порошенко відправляє велику партію зимової форми на фронт

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко відправляє велику партію зимової форми на фронт
Петро Олексійович продовжує підтримувати українську армію
фото: Європейська солідарність

Перші п'ять тисяч комплектів вже йдуть до бійців

Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт. Перші 5 тисяч комплектів вже готові до відправки – показує п’ятий президент. Разом з формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття. 

«До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним Силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми – відповідно до заявок, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів», – повідомив Петро Порошенко. 

Він показує зразки одягу: «це – штани, це – фліски. Подивіться якість цих штанів: три години вони були у воді, не намокли, для зими – найкраща позиція. І вже через декілька годин представники регіональних відділень «Справи Громад», «Братів по Зброї», Благодійного фонду будуть відвантажувати це в регіони», – говорить Порошенко. 

«Тут є 5 тисяч карематів, які будуть зараз починати відвантажувати в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторах, теж відправляємо. Бо сьогодні це як повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і українські цивільні, і в першу чергу українські військові відчували, що ми про це піклуємося», – пояснює Петро Порошенко. 

«Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву – хімічних комплектів і для рук, і для того щоб вставляти у берці – щоб зігріти наших воїнів. Доєднуйтеся, разом ми будемо набагато ефективніші», – закликав Петро Порошенко. 

Підтримати ЗСУ можна через ГО «Справа Громад», а Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних коштів. 

Як відомо, Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст). 

Теги: фронт Петро Порошенко продукти волонтер військові допомога ЗСУ

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