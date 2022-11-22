Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України

План перемоги передбачає п'ять умов

Петро Порошенко під час виступу у Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні розповів, що потрібно для перемоги України у війні проти російської агресії. За словами Порошенка, план перемоги передбачає п'ять умов: надання Україні необхідних озброєнь, посилення санкцій проти Росії, створення міжнародного суду над російськими злочинцями, фінансова підтримка України та членство в НАТО.

«Як ми можемо зупинити війну? Тому що переговори матимуть сенс лише наприкінці, коли припиниться війна. Я пропоную свій план, як це зробити. По-перше, зброя. Зараз важлива протиповітряна оборона. І якщо ви питаєте мене про мету мого візиту, я хочу зустрітися з конгресменами, із сенаторами, з людьми з Білого дому і передати цю інформацію», – повідомив Порошенко.

«Це війна нового типу, якої не було в історії. Це війна безпілотників, війна далекобійної та високоточної артилерії. Це війна радіоелектронних систем. Це та війна, якій точно потрібні реактивні винищувачі – щоб зупинити російське домінування в повітрі», – пояснює Порошенко.

«Друге – санкції та ембарго. Вони працюють. Разом із мобілізацією вони, безумовно, мають величезний ефект всередині Росії, і санкції мають бути екстериторіальними. Санкції повинні встановлювати максимальні ціни на нафту і газ», – вважає Петро Порошенко.

«Справедливість. Ми повинні передбачити кроки, можливо, використовуючи механізм ООН, можливо, створити спеціальний трибунал. Але має бути відповідальність за військові злочини, які відбувалися в Бучі, в Чернігові, в Гостомелі, у Ворзелі, в Маріуполі та інших містах», – вважає Порошенко.

«Пункт номер чотири – фінансова підтримка, підтримка критичної енергетичної інфраструктури. І тільки тоді ми будемо говорити про те, як будувати нову Україну. Зараз нам потрібно зберегти Україну, а потім говорити про те, як будувати нову Україну після перемоги», – вважає Петро Порошенко.

«І п’яте чи, можливо, перше – членство в НАТО. У світі не існує іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Після війни ми створили Раду Безпеки ООН – і агресор є постійним членом Ради Безпеки ООН з правом вето. Повністю знищено не тільки Раду Безпеки, але й весь післявоєнний механізм безпеки, який створювався. Як ми можемо його зберегти? Викинути росію з Ради Безпеки. У цій ситуації ми, українці, не приймемо, що «добре, треба говорити про механізм, може, якийсь інший». Забудьте про це», – закликав п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ. Зустрічі на фронті – завжди емоційні, кожна з них особлива, розповідає п’ятий президент. Один із пунктів поїздки – розвідбат, який воює на Донеччині. Сюди привезли дві вантажівки DAF та броньований мікроавтобус, а також генератори, буржуйки, спальні мішки, каримати і солодощі.