Петро Порошенко передав допомогу підрозділам ЗСУ на східному фронті

«У хлопців є бажання, є енергія продовжувати боротися та мстити російським окупантам»

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав допомогу 12 підрозділам ЗСУ. Зустрічі на фронті – завжди емоційні, кожна з них особлива, розповідає п’ятий президент. Один із пунктів поїздки – розвідбат, який воює на Донеччині. Сюди привезли дві вантажівки DAF та броньований мікроавтобус, а також генератори, буржуйки, спальні мішки, каримати і солодощі.

«Допомога, яку привіз Фонд Порошенка, нам дуже потрібна. Нам привезли два військових DAFa, це якраз для мінометників те, що дуже потрібно. І нам привезли броньованого Мерседеса – це для хлопців, які виїжджають на передову, ведуть активні бойові дії, тобто для наших груп. Це дуже велика для нас допомога», – говорить військовий із позивним «Єнот».

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Порошенко показує вантажівки, їх ретельно підготували для роботи на передовій. «Кабіну переобладнали, нові колеса, паливне обладнання, аккумуляторна батарея, – все, щоб не підвела», – пояснює п’ятий президент.

«Будемо возити БК. Йти з нею до перемоги. Робити все можливе і неможливе, щоб у нашій країіні якнайшвидше настав мир», – говорить розвідник.

Командиру підрозділу також передали українські прапори – для нових звільнених населених пунктів.

«Коли я був у «Єнота» востаннє – хлопці пригостили нас пловом. Цього разу ми зустрілися в іншому місці, бо там, де базувалися наші – не залишилося нічого. Все знищено російськими ракетами. Корегувальника вогню знайшли та впіймали. А що з ним зробили – так і не сказали, але дуже сподіваємося, що він отримає співмірне покарання», – розповів Порошенко у Facebook.

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«Але у хлопців є бажання, є енергія продовжувати боротися та мстити російським окупантам. Тому усе, що привіз – працюватиме «на нулі». Тож крім вантажівок DAF, якими перевозитимуть боєкомплект, привезли хлопцям броньований бус, який не візьмуть ні кулі, ні уламки і, я переконаний, врятує чимало життів. До цього додали каримати, буржуйки, генератори, українські прапори і, звісно, солодощі. За це хлопці передали мені і команді в дорогу цілий ящик бутербродів та соку. Дякую, що не здаєтесь і дякую, що продовжуєте боротися», – пише Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко разом з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували черговий вантаж для східного фронту. Кільком бригадам привезли вантажівки, пікапи, генератори, буржуйки та інше спорядження на суму близько 10 млн грн.