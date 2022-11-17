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Російські пранкери хотіли «розвести» Порошенка, але почули від нього правду 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російські пранкери хотіли «розвести» Порошенка, але почули від нього правду 
У ЗСУ достатньо зброї для порятунку України, а ослабити Путіна допоможуть союзники 
фото: Генштаб

Україні потрібно більше зброї та ППО, та навіть із перевагою озброєння рашисти не можуть перемогти українців 

Експрезидент України Петро Порошенко в бесіді з російськими пранкерами, які представилися колишнім послом США в РФ Майклом Макфолом, оцінив ситуацію на фронті та сказав: країна-терористка РФ має перевагу над Україною в озброєнні, однак наші захисники зможуть захистити рідну землю. А ослабити кремлівського диктатора Володимира Путіна допоможуть злагоджені дії союзників. Відеозапис розмови був опублікований у Telegram-каналі пранкерів.

Крім того, Порошенко повторив те, що українська влада каже союзникам: нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб закрити наше небо від ударів рашистів по енергомережі та мирних містах.

«У Росії в 10 разів більше артилерії, у Росії в 30 разів більше боєприпасів, а в авіації у росіян ще значна перевага, і в першу чергу це зенітні ракети, у тому числі в зоні нашого контрнаступу. У Путіна, як і раніше, є значні ресурси. Та наші успіхи на полі бою свідчать, що ми здатні захистити Україну», – сказав експрезидент. 

Мовляв, окупанти нездатні нічого вдіяти на полі бою, українська армія дає гідну відсіч.  

Також Порошенко сказав, що під час свого президентського терміну прагнув сформувати українські Збройні сили, будувати економіку та навчати українських військових разом із НАТО. 

Нагадаємо, влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України. Щоправда, рашисти заявляють, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України. які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу. Мовляв,  відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання. 

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: Telegram армія влада озброєння окупанти рашисти

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