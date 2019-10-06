Суперечка Порошенка і Білецького у перерві ток-шоу потрапила у мережу



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Порошенко і Білецький Скріншот: Шустер LIVE / Facebook

За країну говорити ти не маєш ані підстав, ані повноважень – Порошенко

Експрезидент України Петро Порошенко і лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький сперечалися про мінський процес і з’ясовували стосунки в кулуарах програми «Свобода слова Савіка Шустера».

У кулуарах програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» 4 жовтня сталася суперечка між експрезидентом України Петром Порошенком і лідером «Нацкорпусу» Андрієм Білецьким. Відео оприлюднено на сторінці «Шустер LIVE» у Facebook.

Діалог на відео нерозбірливий, зрозуміло лише, що співрозмовники сперечаються про мінський процес.

«Ви ходили за кожним моїм кроком», – говорить Порошенко.

«Ми можемо це обговорити... Буде прекрасно, якщо ми з вами попрощаємося, як і країна», – відповідає йому Білецький.

«Я з тобою вже попрощався. А за країну говорити ти не маєш ані підстав, ані повноважень», – підкреслив експрезидент.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко і журналіст Дмитро Гордон влаштували дискусію в прямому ефірі через кондитерську фабрику Roshen у російському Липецьку.

Я повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував п’ятому президентові України Петру Порошенку за зусилля в боротьбі з російською агресією і запобігання дезінтеграції України.