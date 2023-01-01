Порошенко заявив, що 2023 рік стане роком української перемоги (відео)

Порошенко зазначив, що у 2022-му Україна вистояла як держава, але попереду ще велика боротьба

Петро Порошенко у новорічну ніч привітав українців і наголосив: 2023 рік стане роком української перемоги. Звернення Порошенка з'явилось на сайті «Європейської Солідарності».

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Він зазначив, що у 2022-му Україна вистояла як держава, але попереду ще велика боротьба, яка потребує єдності і солідарності.

«Минає важкий рік. Найважчий. Рік великих втрат, але і рік великих героїв. Цього року ми навчилися жити без світла. Але зрозуміли, що світло в нас самих. Ми дізналися, яку потугу мають єдність і солідарність. Коли всі українці об’єднані всередині себе, і весь світ – разом з Україною», – сказав п’ятий Президент.

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«Україна вистояла як держава. Ми, українці стали набагато cильнішими. Ми – нація відважних і відчайдушних воїнів. Подзвоніть і напишіть знайомим солдатам і офіцерам. Подякуйте та привітайте наших ангелів-охоронців», – закликав Петро Порошенко.

Марина Порошенко побажала українським родинам, роз’єднаним війною, якнайшвидше возз’єднатися: «моє побажання у цей день – нехай особливе тепло новорічної ночі подолає великі відстані і з’єднає розділені війною сім’ї. Що більшого можна зичити нашим родинам, ніж перемоги, миру і возз’єднання у новому 2023 році?!»

«За цей рік ми стали дорослішими на десятиліття. Ми зрозуміли, що найбільша цінність – то свобода і людина. Ми робимо все можливе, аби зберегти якомога більше життів. Зброя, шоломи, броніки, дрони точно цінніші, ніж коштовності. Наші вітання усім волонтерам. Вони теж часом творять дива. Замість офісу ми увесь минулий рік базувалися на цьому величезному складі, з якого десятками, сотнями маршрутів на фронт їхала техніка, амуніція, засоби захисту і навіть зброя», – додає Петро Порошенко.

Він також застеріг – зима буде важкою. «Холодною, як крига, – в тилу. На фронті – гарячою, як пекло! Але на воєнних дорогах в поїздках на фронт зустрічався з тисячами різних людей, цивільних і військових. Тому знаю: ми переможемо», – наголошує Порошенко.

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П’ятий Президент також процитував слова Василя Симоненка, адерсовані російським варварам:

«Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!»

«Ми показали, що можемо творити дива. путін хотів бліцкригу за три дні, а вже безнадійно застряг на понад триста днів. Наступного року на нього чатує поразка, а на нас – чекає перемога!», – переконаний Петро Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні.

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