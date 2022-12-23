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Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео)
Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні
фото: Європейська солідарність

У пекарні планується випікати не менше 600 кг свіжого хліба за зміну

У Херсоні волонтерська пекарня почала випікати перший хліб. Про це повідомляється на сіайт партії «Європейська Солідарність».

«Це – свіжий, духмяний, перший і безкоштовний хліб, який сьогодні нарешті печуть волонтери ГО «Справа громад» у Херсоні. Поліція відмовилася виконувати незаконні вказівки влади щодо перешкоджання нашій роботі і відступила», – заявив Порошенко.

Порошенко показав перші паляниці, які спекла волонтерська пекарня у Херсоні (фото, відео) фото 1

«Ми з Мариною Порошенко радіємо, що закупили і поставили нове обладнання для пекарні, генератор, який надає їй автономну електроенергію і забезпечили пекарню борошном, цукром, дріжджами. Наша команда планує випікати тут не менше 600 кг свіжого хліба за зміну. Ми вже звернулися до місцевої влади за перепустками, щоб працювати і в комендантську годину. Ми також привезли потужний генератор, який забезпечує і роботу пекарні, і систему для очищення води», – нагадав експрезидент. 

Порошенко зауважив, що у Миколаєві вже працюють спеціальні системи обігріву, які розташовані у волонтерських наметах.

«У сусідньому Миколаєві, куди ми привезли кілька таких систем, а також мобільну котельню, вже все працює і забезпечує теплом героїчних миколаївців. Херсонські чиновники, які давали команду поліції знести грейдером гуманітарний волонтерський намет, де гріються люди, виправдовуються вказівками згори. Кажуть, «від самого Кіріла Тимошенка», – зауважив Порошенко.

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На весь екран

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що у Херсоні влада намагалася перешкодити роботі волонтерської пекарні та гуманітарного намету, де містяни можуть зігрітися і зарядити свої телефони. Петро Порошенко з волонтерами кілька тижнів тому відправив у Херсон сучасне обладнання для пекарні, а також потужний генератор. Хліб будуть роздавати херсонцям безкоштовно, частина продукції призначена для військових. Зараз хліб у Херсон привозять з інших міст, але багато городян після місяців окупації не мають ні роботи, ні коштів.

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Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність партії Миколаїв Херсон влада відео

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