Порошенко закликав ЄС натиснути на РФ для звільнення українських політв’язнів



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Порошенко в ООН зустрівся з президентом Європейської Ради

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський союз посилити тиск на Росію для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів Кремля, зокрема українського режисера Олега Сенцова, українського журналіста Романа Сущенка і українського активіста Володимира Балуха.

Про це він заявив у Нью-Йорку під час переговорів з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє прес-служба президента.

Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками Двадцятого Саміту Україна - ЄС та обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а також стан виконання Мінських домовленостей.

«Глава держави подякував за рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Також було визнано за необхідне активізувати міжнародні зусилля для захисту інтересів України від протиправних дій РФ в Азовському морі», - повідомляють у прес-службі.

Крім цього, Порошенко вкотре закликав посилити тиск на Росію для невідкладного звільнення всіх українських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.