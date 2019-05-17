Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ростислав Павленко сам подав заяву про звільнення

Замість Павленка на посаду директора Націнституту стратегічних досліджень Порошенко тимчасово призначив Василя Яблонського

Чинний президент України Петро Порошенко підписав заяву про звільнення директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка.

Відповідний указ оприлюдненому на сайті президента.

У документі зазначається, що Павленко сам подав заяву про звільнення. Указ був підписаний сьогодні, 17 травня.

«Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень згідно з поданою заявою», - повідомляється в указі.

Замість Павленка на посаду директора Націнституту стратегічних досліджень Порошенко тимчасово призначив Василя Яблонського, який до того був на посаді першого заступника директора.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко також звільнив Павленка від виконання обов'язків радника президента України

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що перший заступник глави Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Крім того, 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку. Причиною відставки він назвав припинення повноважень президента Петра Порошенка.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку. Він зазначив, що написав заяву про відставку, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського направить його Верховній раді і новому президентові.