Порятунок Харківщини від коронавірусу. Голова ОДА анонсував «план Кучера»



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Про «План Кучера» голова ОДА вперше публічно повідомив в ефірі ток-шоу «Право на владу» 22 жовтня

Олексій Кучер пообіцяв представити свій план на наступному тижні. Його можуть взяти на озброєння й інші регіони України

Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер анонсував план, спрямований на розвантаження харківських лікарень і підвищення ефективності їх роботи в умовах пандемії коронавірусу. Про це глава Харківської ОДА повідомив журналістам в суботу, 24 жовтня.

Керівник області констатував, що зараз опорні лікарні працюють на межі своїх можливостей.

«Я найближчим часом представлю «План Кучера», на наступному тижні. Він передбачає зниження навантаження на медичний персонал, зниження навантаження на лікарні », – зазначив чиновник.

Зокрема, Кучер розповів про наміри організувати бригади медиків із залученням лікарів «первинки», які будуть працювати з пацієнтами на самоізоляції. «Ми розвантажимо лікарні. Ми дамо можливість людям, які можуть знаходитися не на стаціонарі, отримувати медичну допомогу», – зазначив він.

«За багатьма такими моментами ми, наша харківська команда, були новаторами», – вважає Кучер.

Реалізація цього плану зажадає додаткового фінансування. Механізм його реалізації опрацьовується на рівні Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я.

«Такі бригади теж повинні отримувати додаткові гроші, ковідні доплати... Я думаю, ми це питання зможемо «дотиснути», – підкреслив Олексій Кучер.

Про «План Кучера» він вперше публічно повідомив в ефірі ток-шоу «Право на владу» 22 жовтня.

«Нам потрібно змиритися з тим, що ми перехворіємо все, абсолютно все. Питання в тому, як ми будемо хворіти. Я найближчим часом хочу представити відповідний план, я думаю, що його може підхопити в кінцевому підсумку вся Україна. «План Кучера», назвемо його так. «Вболіваємо безпечно», – сказав Олексій Кучер.

24 жовтня керівник ОДА передав 24 апарати ШВЛ опорним лікарням Харкова, які приймають пацієнтів з Covid-19.