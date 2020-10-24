У Польщі за добу померли найбільше людей від початку пандемії



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Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії зросла до майже 242 тисяч

У лікарнях Польщі перебувають 11496 осіб хворих на Covid-19

У Польщі за минулу добу зафіксовано 13628 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 179 осіб. Показник смертності є найвищим від початку пандемії Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МОЗ Польщі.

Як інформується, 29 осіб померли в Польщі безпосередньо від Covid-19, а 150 – від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 2026, Малопольському (Краків) – 1482, Великопольському (Познань) – 1472, Сілезькому (Катовіце) – 1262.

Mamy 13 628 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2026), małopolskiego (1482), wielkopolskiego (1472), śląskiego (1262), łódzkiego (1001), podkarpackiego (891), kujawsko-pomorskiego (777), pomorskiego (776), lubelskiego (715), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 24, 2020

Як стало відомо у суботу, коронавірусною інфекцією заразився президент Польщі Анджей Дуда. Він почувається добре і перейшов в режим самоізоляції.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії зросла до майже 242 тисяч, більше як 4,3 тис. померли. Вилікувалися майже 110 тис. осіб, а кількість активних хворих становить понад 140 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 11496 осіб, підключено до апаратів ШВЛ 911 особу.

Від суботи, 24 жовтня, всю Польщу переведено в червону зону. Це передбачає, що учні старших класів (з 4-го класу) переходять на дистанційне навчання. Діти до 16-ти років з 8-ї до 16-ї години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання чи залишити обмеження й надалі, чи можна їх скасувати.

Тимчасово перестануть також працювати санаторії. По всій Польщі зібрання людей дозволятимуться максимум до п’яти осіб. Особи старшого віку, понад 70 років, повинні залишатися вдома, аби не ставити під загрозу своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуться, зокрема, армійські підрозділи.

Як повідомлялося, за останню добу найбільше хворих у світі виявили в США – 81210 осіб. Україна (7517) зайняла 16-е місце.

Всього у світі Covid-19 захворіли 42489901 особа. За добу – 490059 людей, видужали 31427009 пацієнтів, померли 1149229 (6531 людина за добу).

США на першому місці за кількістю нових випадків за добу 81210 осіб, потім слідують Індія – 54028 людей, Франція – 42032, Бразилія – 23016 осіб і Великобританія – 20530 людей.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксували в США – 903 особи, Індії – 656 людей, Бразилії – 566, Мексиці – 479 осіб і Аргентині – 381 юдина.