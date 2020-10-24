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    Здоров'я

    У лавах Збройних сил протягом минулої доби виявили 131 випадок зараження коронавірусом

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    <p>На сьогодні в закладах охорони здоров&rsquo;я перебувають 19 військовослужбовців</p> - У лавах Збройних сил протягом минулої доби виявили 131 випадок зараження коронавірусом

    На сьогодні в закладах охорони здоров’я перебувають 19 військовослужбовців

    Всього в українській армії хворіють 1317 осіб

    Станом на 24 жовтня в лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 1317 осіб. Протягом доби Covid-19 виявили у 131 співробітника. Про це повідомляється на сторінці Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

    «Всього за час пандемії одужало 3608 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 357 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 46 осіб», – йдеться в повідомленні.

    На сьогодні в закладах охорони здоров’я перебувають 19 осіб, ще 94 співробітники ЗСУ перебувають вдома під наглядом медичних служб. Їхній стан оцінюють як задовільний.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      337410
    • Хворіють
      191366
    • Одужали
      139755
    • Померли
      6289

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

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