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    Новини

    Мер Києва захворів на коронавірус

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    <p>&laquo;Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!&raquo; &ndash; Кличко</p> - Мер Києва захворів на коронавірус

    «Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!» – Кличко

    Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію – Кличко

    Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Про це він написав у своєму Фейсбук.

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    «Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:(

    Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на Covid-19.

    Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний.

    Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому. Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу!

    Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      337410
    • Хворіють
      191366
    • Одужали
      139755
    • Померли
      6289

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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