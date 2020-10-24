Мер Києва захворів на коронавірус



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«Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!» – Кличко

Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні, 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Про це він написав у своєму Фейсбук.

«Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:(

Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на Covid-19.

Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний.

Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому. Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу!

Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 337410

Хворіють 191366

Одужали 139755

Померли 6289

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7014 людей. Також відомо, що вчора, 24 жовтня 2177 пацієнтів одужали, а 125 – померло від ускладнень.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 337410 людей, одужали 139755 осіб, летальних випадків – 6289 осіб.